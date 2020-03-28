Niasse yasağı deldi polis onu affetmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PARİS

SAİNT

GERMAİN'DEN

CORONA

DEĞERİNİ



FENERBAHÇE'Yİ

SPORTİNG

arcelona

ngiltere'den

ZAGREB'DE

daha önce Akhisarspor forması Everton'lı Oumar Niasse, İngiltere'de gündem oldu. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.Ligi ekibi Paris Saint- Germain, yeni tip coronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin Euro'dan fazla gelir elde edildiğini açıkladı. Elde edilen gelirin, Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi…Efes koçu Ergin Ataman, "THY Euroleague'in tescil edilip edilmeyeceğiyle ilgili "Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok" dedi., Süper Lig'de en çok değer kazanan takım oldu. Fırtına, sezon başı 48 milyon 900 bin Euro olan değerini 89 Milyon 350 bin Euro'ya çıkartarak yüzde 82'lık artışla zirvede yer aldı…4.5 sezon forma giyen Moussa Sow, "Fenerbahçe taraftarının bende yeri her zaman ayrıdır. Fenerbahçe'yi çok özledim" dedi…Kartal'da kiralık oynayan ve sezon sonu gönderilecek olan Diaby'yi Sporting de yeni sezonda kadroda istemiyor.Lig ekiplerinden Göztepe'de dün futbolcular, teknik heyet ve personele coronavirüs testi uygulandı. Testlerde pozitif bir bulguya rastlanmaması sevinç yarattı.Kulübü, coronavirüs sebebiyle oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyecek. Bu talebe futbolcuların vereceği cevaplar ise büyük bir merak konusu.dönen Boks Milli yer alan Nejat Ekinci'nin memleketi Kars'ta coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. Oyuncunun durumu yakın takibe alındı.ekibi Dinamo Zagreb'de indirim talebini kabul etmeyen teknik direktör Nenad Bjelica ve 6 yardımcısının görevine son verildi. Kulübün bu kararı şaşkınlık yarattı.