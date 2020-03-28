Niasse yasağı deldi polis onu affetmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türkiye'de daha önce Akhisarspor forması Everton'lı Oumar Niasse, İngiltere'de gündem oldu. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.
PARİS SAİNT GERMAİN'DEN CORONA İÇİN SEFERBERLİK
Fransa Ligi ekibi Paris Saint- Germain, yeni tip coronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin Euro'dan fazla gelir elde edildiğini açıkladı. Elde edilen gelirin, Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi…
ŞAMPİYON İLAN EDİLSEK DE BUNUN BİR ANLAMI YOK!
Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, "THY Euroleague'in tescil edilip edilmeyeceğiyle ilgili "Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok" dedi.
KARADENİZ FIRTINASI DEĞERİNİ ARTIRDI
Trabzon, Süper Lig'de en çok değer kazanan takım oldu. Fırtına, sezon başı 48 milyon 900 bin Euro olan değerini 89 Milyon 350 bin Euro'ya çıkartarak yüzde 82'lık artışla zirvede yer aldı…
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM
Kanarya'da 4.5 sezon forma giyen Moussa Sow, "Fenerbahçe taraftarının bende yeri her zaman ayrıdır. Fenerbahçe'yi çok özledim" dedi…
SPORTİNG Diaby'ye kapıları kapattı
Kartal'da kiralık oynayan ve sezon sonu gönderilecek olan Diaby'yi Sporting de yeni sezonda kadroda istemiyor.
GÖZTEPE'YE TEST MÜJDESİ
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de dün futbolcular, teknik heyet ve personele coronavirüs testi uygulandı. Testlerde pozitif bir bulguya rastlanmaması sevinç yarattı.
BARÇA İNDİRİM İSTİYOR
Barcelona Kulübü, coronavirüs sebebiyle oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyecek. Bu talebe futbolcuların vereceği cevaplar ise büyük bir merak konusu.
MİLLİ BOKSÖR KARANTİNADA
İngiltere'den dönen Boks Milli yer alan Nejat Ekinci'nin memleketi Kars'ta coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. Oyuncunun durumu yakın takibe alındı.
ZAGREB'DE RADİKAL KARAR
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de indirim talebini kabul etmeyen teknik direktör Nenad Bjelica ve 6 yardımcısının görevine son verildi. Kulübün bu kararı şaşkınlık yarattı.
PARİS SAİNT GERMAİN'DEN CORONA İÇİN SEFERBERLİK
Fransa Ligi ekibi Paris Saint- Germain, yeni tip coronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin Euro'dan fazla gelir elde edildiğini açıkladı. Elde edilen gelirin, Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi…
ŞAMPİYON İLAN EDİLSEK DE BUNUN BİR ANLAMI YOK!
Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, "THY Euroleague'in tescil edilip edilmeyeceğiyle ilgili "Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok" dedi.
KARADENİZ FIRTINASI DEĞERİNİ ARTIRDI
Trabzon, Süper Lig'de en çok değer kazanan takım oldu. Fırtına, sezon başı 48 milyon 900 bin Euro olan değerini 89 Milyon 350 bin Euro'ya çıkartarak yüzde 82'lık artışla zirvede yer aldı…
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM
Kanarya'da 4.5 sezon forma giyen Moussa Sow, "Fenerbahçe taraftarının bende yeri her zaman ayrıdır. Fenerbahçe'yi çok özledim" dedi…
SPORTİNG Diaby'ye kapıları kapattı
Kartal'da kiralık oynayan ve sezon sonu gönderilecek olan Diaby'yi Sporting de yeni sezonda kadroda istemiyor.
GÖZTEPE'YE TEST MÜJDESİ
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de dün futbolcular, teknik heyet ve personele coronavirüs testi uygulandı. Testlerde pozitif bir bulguya rastlanmaması sevinç yarattı.
BARÇA İNDİRİM İSTİYOR
Barcelona Kulübü, coronavirüs sebebiyle oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyecek. Bu talebe futbolcuların vereceği cevaplar ise büyük bir merak konusu.
MİLLİ BOKSÖR KARANTİNADA
İngiltere'den dönen Boks Milli yer alan Nejat Ekinci'nin memleketi Kars'ta coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. Oyuncunun durumu yakın takibe alındı.
ZAGREB'DE RADİKAL KARAR
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de indirim talebini kabul etmeyen teknik direktör Nenad Bjelica ve 6 yardımcısının görevine son verildi. Kulübün bu kararı şaşkınlık yarattı.
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