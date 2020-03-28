Niasse yasağı deldi polis onu affetmedi

Türkiye'de daha önce Akhisarspor forması Everton'lı Oumar Niasse, İngiltere'de gündem oldu. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.
Türkiye'de daha önce Akhisarspor forması Everton'lı Oumar Niasse, İngiltere'de gündem oldu. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.
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