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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    Niasse yasağı deldi polis onu affetmedi

    'de daha önce Akhisarspor forması Everton'lı , 'de gündem oldu. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

    Niasse yasağı deldi polis onu affetmedi
    Türkiye'de daha önce Akhisarspor forması Everton'lı , 'de gündem oldu. Hükümetin, "Çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısını hiçe sayan Niasse, kendisi çeviren polis tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

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