Loris Karius’a iki talip var

Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini uzatmak istemediği Loris Karius için iki takım devrede. Alman kaleciyi Hertha Berlin'in ve West Ham istiyor. Karius'un ilk tercihinin Hertha olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini uzatmak istemediği Loris Karius için iki takım devrede. Alman kaleciyi Hertha Berlin'in ve West Ham istiyor. Karius'un ilk tercihinin Hertha olduğu iddia ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.