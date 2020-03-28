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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    ’a iki talip var

    'ın kiralık sözleşmesini uzatmak istemediği için iki takım devrede. Alman kaleciyi 'in ve West Ham istiyor. Karius'un ilk tercihinin Hertha olduğu iddia ediliyor.

    Loris Karius’a iki talip var
    Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini uzatmak istemediği için iki takım devrede. Alman kaleciyi 'in ve West Ham istiyor. Karius'un ilk tercihinin Hertha olduğu iddia ediliyor.

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