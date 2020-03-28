Gençler evde form tutuyor

Karadeniz Fırtınası’nda genç yıldızlar evde bir an olsun durmuyor. Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Trabzon'da futbolcular, belirlenen program dahilinde çalışıyor…
Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Trabzon'da futbolcular, belirlenen program dahilinde çalışıyor… Serkan Asan ve Kerem Baykuş köylerinde kulüpten gönderilen koşu bandıyla çalışmalarına devam ediyor…
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