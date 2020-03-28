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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    Gençler evde form tutuyor

    Karadeniz Fırtınası’nda genç yıldızlar evde bir an olsun durmuyor. Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Trabzon'da futbolcular, belirlenen program dahilinde çalışıyor…

    Gençler evde form tutuyor
    Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Trabzon'da futbolcular, belirlenen program dahilinde çalışıyor… ve Kerem Baykuş köylerinde kulüpten gönderilen koşu bandıyla çalışmalarına devam ediyor…

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