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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    zorlu günlerde takım arkadaşlarını yalnız bırakmıyor

    'de , zorlu günlerde takım arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını telefonla arayarak onlara moral aşılıyor.

    Emre sürekli iletişimde
    Fenerbahçe'de , zorlu günlerde takım arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını telefonla arayarak onlara moral aşılıyor.

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