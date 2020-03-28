Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, zorlu günlerde takım arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını telefonla arayarak onlara moral aşılıyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, zorlu günlerde takım arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını telefonla arayarak onlara moral aşılıyor.
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