33 ay sonra uyandı corona ile karşılaştı

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2017 yazında Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında yere yığılan ve kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle beyninde kalıcı hasar meydana gelen Abderrahim Nouri, tam 33 ay sonra komadan çıktı. Ağabeyi, Nouri'nin yemek yiyebilecek kadar iyi durumda olduğunu söyledi ancak genç futbolcu bu kez de coronavirüs şokuyla karşılaştı. Nouri'nin coronavirüs tehlikesi sebebiyle bir süre daha hastanede kalmaya devam edeceği açıklandı.