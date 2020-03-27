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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    Başkanı : Bize göre ligler bitmiştir

    Kalan sürenin futbolcuların yeniden form tutması için mümkün omladığını söyleyen Başkanı , “Bu aşamada bize göre ligler bitmiştir" dedi.

    Bize göre ligler bitmiştir
    Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan 'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Başkanı Gözbaşı, "Geçen hafta 'önce sağlık' diyerek, liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Ne kadar haklı olduğumuz, ilk olarak çok değerli , Abdurrahim Albayrak ardından kulübünde bir futbolcu ve personelde virüs ile ortaya çıktı. Liglerin ertelenmesi kim bilir kaç futbolcu, yönetici, teknik adam, polis, gazetecinin vs. bu salgına yakalanmasını önledi?" Bu aşamada bize göre ligler bitmiştir. Bundan sonra futbolcuların toplanması, risk ortamına girmeleri, form tutmaları öngörülen süreler içinde mümkün değildir" diye konuştu.

    BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ
    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Birlik ve beraberliği her zaman sürdürürsek kötü zamanımız olmaz. Şu anda çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu günleri atlatacağız" diye konuştu.

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