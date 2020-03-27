Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Kayserispor Başkanı Gözbaşı, "Geçen hafta 'önce sağlık' diyerek, liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Ne kadar haklı olduğumuz, ilk olarak çok değerli Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ardından Fenerbahçe kulübünde bir futbolcu ve personelde virüs ile ortaya çıktı. Liglerin ertelenmesi kim bilir kaç futbolcu, yönetici, teknik adam, polis, gazetecinin vs. bu salgına yakalanmasını önledi?" Bu aşamada bize göre ligler bitmiştir. Bundan sonra futbolcuların toplanması, risk ortamına girmeleri, form tutmaları öngörülen süreler içinde mümkün değildir" diye konuştu.
BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Birlik ve beraberliği her zaman sürdürürsek kötü zamanımız olmaz. Şu anda çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu günleri atlatacağız" diye konuştu.
BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Birlik ve beraberliği her zaman sürdürürsek kötü zamanımız olmaz. Şu anda çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu günleri atlatacağız" diye konuştu.
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