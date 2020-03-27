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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı

    ’ın yıldızı , coronavirüsle mücadele için ’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

    Büyüksün Adem
    Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüs kabusundan kurtulmak için büyük seferberlik devam ediyor… Bu sezon forması altında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 'ten alkışlanacak bir davranış geldi. Tecrübeli futbolcu, coronavirüsle mücadele için 'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da başlayan bu yardım kampanyasının kısa sürede içinde de yaygın hale gelmesi ve başka futbolcuların da zincire eklenmesi bekleniyor. Adem'in davranışı sosyal medyada büyük övgü topladı.

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