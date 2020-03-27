Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüs kabusundan kurtulmak için büyük seferberlik devam ediyor… Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Adem Büyük'ten alkışlanacak bir davranış geldi. Tecrübeli futbolcu, coronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da başlayan bu yardım kampanyasının kısa sürede Türkiye içinde de yaygın hale gelmesi ve başka futbolcuların da zincire eklenmesi bekleniyor. Adem'in davranışı sosyal medyada büyük övgü topladı.
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