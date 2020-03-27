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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    'de coronavirüs alarmı sürüyor

    Sarı-Lacivertliler’de bir bir sağlık görevlisinde coronavirüse (Covid-19) rastlanmasının ardından, dün de tedbir amaçlı testlere devam edildi.

    Corona alarmı sürüyor
    Fenerbahçe'de önceki gün bir bir sağlık görevlisinde coronavirüs çıkmasının yankıları sürüyor… Futbolcu ve sağlık görevlisinin ismini açıklamayan Sarı-Lacivertliler, tedbir amaçlı dün de testlere devam etti. İlk testleri pozitif çıkan iki ismin daha detaylı bir testten geçirildiği ve sonuçların beklenildiği öğrenildi. Yönetim, ilk testte negatif çıkan oyuncuları da 2. testten geçirirken, tüm takımdan dikkatli olmaları istenildi.

    EVDEN ÇALIŞACAKLAR
    Coronavirüs şokuyla sarsılan 'de idmanların bir süre daha evden yapılması kesinleşmiş oldu. Oyuncuların da bu süreçte evden çıkmak istemediği öğrenildi.



    EVLERE ÖZEL EKİPMAN
    Çalışmalarına evlerinden devam eden Fenerbahçeli futbolcuların, ekipman sorununa yönetim el attı. Yönetim, futbolcuların evlerine mini bir spor salonu kurdu.


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