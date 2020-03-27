Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.
2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-Lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.
2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-Lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.
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