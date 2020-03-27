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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    ile yola devam etmek istiyor

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren 'de Kaldırım ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

    Hasan ile yola devam
    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren 'de Kaldırım ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.



    2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-Lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

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