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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    27 milyonluk fiyasko! 'den gitti ama derdi bitmedi

    ’nın kestiği 840 bin ’luk ceza ile ’nın ’ye 1 yıllık maliyeti 27 milyon TL’ye ulaştı. Bu hatası kulübe, pahalıya patladı.



    Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık oynayan Benzia, kulübe yük olmaya devam ediyor… Maaşındaki kesintiler ve verilen cezalar sebebiyle F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet eden Cezayirli, 840 bin Euro tazminat kazandı. Böylelikle Fener'e toplam maliyeti 3 milyon 840 bin Euro (27 Milyon TL)'ya ulaştı.



    13 LİG MAÇINDA 1 ASİST YAPTI
    Benzia 27 milyon TL'lik yüksek maliyetine karşın Sarı-Lacivertli forma ile geçen sezon 13 lig maçında oynadı. Sadece 1 asist yaptı. Darboğazdaki Fener'e ağır bir yük çıkarttı.



    İKİNCİ YARI KADRO DIŞI KALMIŞTI
    Cezayirli geçen sezonun 2. yarısında kadro dışı kalmıştı. Benzia, neredeyse Fener'e hiç katkı vermemiş olmasına rağmen 27 milyon TL gibi önemli bir geliri cebine indirdi.



    TRANSFERİ COMOLLİ'Yİ ŞAŞIRTMIŞTI
    Benzia için eski sportif direktör Comolli, "Onu alabilmemiz büyük şans" demişti. Ancak Benzia da Comolli'nin diğer transferleri gibi büyük fiyasko oldu.



    FERDİ'NİN KULÜBÜ DE FIFA'YA GİTTİ
    Ferdi Kadıoğlu'nun kulübü Nijmegen, genç oyuncunun transferinden kalan bedel için F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet etti. Fener'e bir ceza daha gelebilir.

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