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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    gönülleri fethetti

    Tottenham Teknik Direktörü , coronavirüs tehlikesi sebebiyle 'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası anlamlı bir harekete imza attı. Portekizli teknik adam yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlılara, yardım paketi taşıdı.

    Jose Mourinho gönülleri fethetti
    Tottenham Teknik Direktörü , coronavirüs tehlikesi sebebiyle 'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası anlamlı bir harekete imza attı. Portekizli teknik adam yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlılara, yardım paketi taşıdı. Ayrıca ihtiyacı olanlara maddi yardımda bulundu. Mourinho diğer vatandaşlara da "Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz" sözleriyle seslenerek birlik beraberlik çağrısında bulundu.



    Portekizli hocanın yardım görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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