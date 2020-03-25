Jose Mourinho gönülleri fethetti

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, coronavirüs tehlikesi sebebiyle İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası anlamlı bir harekete imza attı. Portekizli teknik adam yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlılara, yardım paketi taşıdı. Ayrıca ihtiyacı olanlara maddi yardımda bulundu. Mourinho diğer vatandaşlara da "Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz" sözleriyle seslenerek birlik beraberlik çağrısında bulundu.
Portekizli hocanın yardım görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Portekizli hocanın yardım görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
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