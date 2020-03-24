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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Hipodromda hayat devam ediyor!

    ve 'nin açıklaması ile bir süredir seyircisiz yapılan yarışlar ertelenirken, hipodromdaki normal yaşam devam ediyor. çapında bulunan 9 hipodromda seyisler, aprantiler, jokeyler, güvenlik elemanları, temizlikçiler, veterinerler, kondisyonerler, kameraman, fotoğrafçı, elektronikçi derken; nalbanda kadar uzanan yelpazede herkes işini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

    Hipodromda hayat devam ediyor!
    Tarım ve 'nin açıklaması ile bir süredir seyircisiz yapılan yarışlar ertelenirken, hipodromdaki normal yaşam devam ediyor. çapında bulunan 9 hipodromda seyisler, aprantiler, jokeyler, güvenlik elemanları, temizlikçiler, veterinerler, kondisyonerler, kameraman, fotoğrafçı, elektronikçi derken; nalbanda kadar uzanan yelpazede herkes işini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Milyonluk safkanlar için sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan ekipler, sorumlu oldukları atlara antrenmanlarını yaptırıyor…

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