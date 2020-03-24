Gözler Dorukhan Toköz’de

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Dorukhan'ın tamamen iyileştiği öğrenildi. Yalçın'ın Dorukhan'a kalan maçlarda şans vermesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN MORAL VERİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcuları telefonla arayarak moral verdiği öğrenildi. Yalçın'ın herkesle sohbet ettiği belirtildi.
SERGEN YALÇIN MORAL VERİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcuları telefonla arayarak moral verdiği öğrenildi. Yalçın'ın herkesle sohbet ettiği belirtildi.
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