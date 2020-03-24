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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Gözler Dorukhan Toköz’de

    'ta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Dorukhan'ın tamamen iyileştiği öğrenildi. 'ın Dorukhan'a kalan maçlarda şans vermesi bekleniyor.

    Gözler Dorukhan Toköz’de
    'ta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Dorukhan'ın tamamen iyileştiği öğrenildi. Yalçın'ın Dorukhan'a kalan maçlarda şans vermesi bekleniyor.

    MORAL VERİYOR
    Beşiktaş Sergen Yalçın'ın futbolcuları telefonla arayarak moral verdiği öğrenildi. Yalçın'ın herkesle sohbet ettiği belirtildi.

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