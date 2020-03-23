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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    ’a corona testi uygulanacak

    'da coronavirüsü nedeniyle sıkıntı yaşayan oyuncu bulunmuyor. Futbolcular yarın toplanacak. Bordo-Mavililer anlaşmalı olduğu sağlık firmasıyla görüşecek. Tüm personellerini teste sokacak olan başlayacak olan çalışmalar öncesi hem sağlık açısından hem de düşünce açısından kafasını rahatlatmış olacak...

    Trabzonspor’a corona testi uygulanacak
    Trabzon'da coronavirüsü nedeniyle sıkıntı yaşayan oyuncu bulunmuyor. Futbolcular yarın toplanacak. Bordo-Mavililer anlaşmalı olduğu sağlık firmasıyla görüşecek. Tüm personellerini teste sokacak olan başlayacak olan çalışmalar öncesi hem sağlık açısından hem de düşünce açısından kafasını rahatlatmış olacak...

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