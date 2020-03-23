Trabzonspor’a corona testi uygulanacak

Trabzon'da coronavirüsü nedeniyle sıkıntı yaşayan oyuncu bulunmuyor. Futbolcular yarın toplanacak. Bordo-Mavililer anlaşmalı olduğu sağlık firmasıyla görüşecek. Tüm personellerini teste sokacak olan Trabzonspor başlayacak olan çalışmalar öncesi hem sağlık açısından hem de düşünce açısından kafasını rahatlatmış olacak...
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