Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz coronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti. Hastanede bir süredir yoğun bakımda tutulan 76 yaşında hayatını kaybeden eski başkan 1995-2000 yılları arasında başkanlık yaparken onun döneminde 1997- 1998 sezonunda Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başarmıştı.
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