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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    'in eski başkanlarından coronavirüsten öldü

    'in eski başkanlarından coronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti. Hastanede bir süredir yoğun bakımda tutulan 76 yaşında hayatını kaybeden eski başkan 1995-2000 yılları arasında başkanlık yaparken onun döneminde 1997- 1998 sezonunda Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başarmıştı.

    Futbolda ilk kayıp
    Real Madrid'in eski başkanlarından coronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti. Hastanede bir süredir yoğun bakımda tutulan 76 yaşında hayatını kaybeden eski başkan 1995-2000 yılları arasında başkanlık yaparken onun döneminde 1997- 1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başarmıştı.

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