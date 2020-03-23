Fatih Terim son dakika Koronavirüs mü? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kaç yaşında, son sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, ""Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı. Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da doğmuştur.
SON DAKİKA FATİH TERİM KORONAVİRÜS'E YAKALANDI
Terim sosyal medya hesabından, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." açıklamasını yaptı.
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
GÖZLER GALATASARAYLI OYUNCULARDA
TFF en çok söz söyleyen ve maçları oynamak istemeyen Fatih Terim Corona Virüs'e yakalandı, şimdi gözler TFF çevrildi. Peki Galatasaraylı oyuncularda var mı merak ediliyor.
FATİH TERİM KİMDİR?
Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da doğdu. Ceyhanspor'da futbola başlayan Terim, Türkiye 2. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.
1985 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen Fatih Terim, tam 327 maça çıktı ve Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. 1985 yılında Galatasaray'da futbol kariyerini noktaladı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Fatih Terim, 1987'nin Eylül ayında Ankaragücü'ne getirildi ve ilk sezonda kümede kalmayı başardı ve ilk sezonunu 13. sırada bitirdi. Bu performans sonrası Terim, 1988-89 sezonunda da Ankaragücü'nde kaldı. Başarılı bir sezon geçiren takımı ligi altıncı sırada bitirdi. Sene sonunda ise takımdan ayrıldı.
1989-1990 sezonunda 2. Lig takımı Göztepe'yi çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, ilk maçında İnegölspor karşısında 4-1'lik galibiyet aldı. Terim yönetimindeki Göztepe, ilk 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 Nisan 1990'da millî takımdaki görevine odaklanmak için Göztepe'den istifasını açıkladı.
1996'nın Mayıs ayında Fatih Terim, Galatasaray'la teknik direktör olarak anlaştı ve Terim kariyerinin ilk Türkiye ligi şampiyonluğunu Galatasaray'da kazandı. Aynı sezon Mart ayında bir önceki seneden kalan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kazanan Fatih Terim, Galatasaray'daki ilk kupasını da almış oldu.
1997-1998 sezonunda Terim, lige iyi bir başlangıç yapamasa da Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıdı. Galatasaray ilk yarıyı 6 puan geride 3. olarak bitirdi, 19. haftadan sonra ise yenilgi yaşamadı. 31. hafta Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan takım, iki hafta sonra bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti.
1999-2000 sezonu Terim'in Türkiye futbol tarihine geçtiği sezon oldu. Terim, Galatasaray'ı üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi gruplarına sokmayı başardı. Kötü bir başlangıça rağmen son iki maçını kazanan Galatasaray yoluna UEFA Kupası'nda devam etti. Bir yandan da Türkiye Kupası'nda adım adım hedefe ilerledi.
UEFA Kupası'nda sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, Mallorca ve Leeds United'ı geçerek Avrupa kupalarında finale kalan ilk Türk takımı olan Galatasaray, 17 Mayıs'ta ise Kopenhag'daki finalde, uzatmaları 10 kişi oynamasına rağmen, Arsenal'i penaltılarla yenen takım UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.
Öte yandan Galatasaray, 12 Mayıs'ya Altay'a 1-0 yenilmesine rağmen 2 gün sonra Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi ile şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Galatasaray, üst üste dört kez şampiyon olan ilk takım olarak futbol tarihine geçti.
21 Mayıs 2000'de İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 biten maç, Terim'in Galatasaray'daki ilk döneminin son maçı oldu. Gelen teklifleri değerlendiren Terim, üç kupa kazandığı ayın son gününde Galatasaray ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Terim Galatasaray'ın ardından Fiorentina ve Milan ile de çalıştı. Ardından bir kere daha Galatasaray'a dönen Fatih Terim, ligde de üst üste puan kayıpları ile yarıştan kopan Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. 20 Mart 2004'te Çaykur Rizespor maçı ile Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Terim, bu döneminin son maçını da kaybetti ve Galatasaray'dan ayrıldı.
2005'in Haziran ayında tekrar Türkiye milli Futbol Takımı'nın başına geçen Fatih Terim, 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de takımı yönetmeye devam etti. Ancak İspanya ve Bosna-Hersek'in ardından üçüncü olan Türkiye millî futbol takımını 2010 FIFA Dünya Kupası'na taşıyamadığı için 19 Ekim 2009 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.
Fatih Terim, 17 Mayıs 2011'de 3. kez Galatasaray teknik direktörlüğüne getirildi ve 1 Temmuz 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende 3 senelik sözleşmeye imza attı. Terim, sezona Başakşehir mağlubiyetiyle başlasa da bu kadroyu başarıyla yönetmeyi başardı ve normal sezonu 9 puan önde tamamladı. Sadece bu sezon uygulanan Şampiyonluk Grubu'nda puan kayıpları yaşadı ve şampiyonluk 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçına kaldı. Maç 0-0 sona erince Galatasaray, 18. lig şampiyonluğunu rakibinin sahasında ilan etme başarısını gösterdi.
Galatasaray'la sezonu zirvede tamamlayan Terim, kariyerinin 5. lig şampiyonluğunu elde ederken, lig tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktörü unvanını elde etti. 24 Eylül 2013 akşamı ise Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonucunda oy birliği ile görevine son verildi.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.
Fatalite hızı SARS salgınında %11 ve MERS-CoV'da %35-50 arasında iken DSÖ'nün Çin Halk Cumhuriyetine ait COVID-19 raporuna göre fatalite hızının % 3,8 olarak bildirilmiştir. İlk izlenimlerde asemptomatik vakaların da olması nedeniyle hafif seyirli olabileceği düşünülmekle birlikte izlenmeye devam edilmesi gerekmektedir.
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.
Çin'deki olguların epidemiyolojik özellikleri incelendiğinde ortalama inkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) olduğu bazı vakalarda 14 güne kadaruzayabileceği gözlenmiştir.
COVID-19'un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.
Coronaviruslar genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, temasın süresi de önemli olduğu unutulmamalıdır.
Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir. Ancak, bugün için COVID19'un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.