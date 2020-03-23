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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    Coronavirüs nedeniyle u bekleyen 8 kriz

    2. 'ndan bu yana ilk kez kapılarını kapatmış durumda. Durdurulan liglerin takvimi, biten sözleşmeler ve yaz dönemi konusunda çok büyük bir belirsizlik hakim.

    Futbolu bekleyen 8 kriz
    Futbol 2. 'ndan bu yana ilk kez kapılarını kapatmış durumda. Yaşanan büyük kriz, birçok belirsizliği de beraberinde getiriyor. Durdurulan liglerin takvimi henüz netleşmedi. Ayrıca bazı cuların Mayıs ayı sonunda bitecek sözleşmeleri konusunda kulüpler 'dan çözüm arıyor. Yaz dönemi de yaşanan krizden çok olumsuz etkilenecek. Kulüplerin ortaya çıkacak ekonomik darboğazı nasıl aşacağı ve 2020-21 sezonunun takviminin nasıl olacağı cevap bekleyen diğer sorular.

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