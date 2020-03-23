Futbol 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kapılarını kapatmış durumda. Yaşanan büyük kriz, birçok belirsizliği de beraberinde getiriyor. Durdurulan liglerin takvimi henüz netleşmedi. Ayrıca bazı futbolcuların Mayıs ayı sonunda bitecek sözleşmeleri konusunda kulüpler UEFA'dan çözüm arıyor. Yaz transfer dönemi de yaşanan krizden çok olumsuz etkilenecek. Kulüplerin ortaya çıkacak ekonomik darboğazı nasıl aşacağı ve 2020-21 sezonunun takviminin nasıl olacağı cevap bekleyen diğer sorular.
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