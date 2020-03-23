Abdulkadir lig arasında açık kapatacak…

AbdülkadirÖmür, son iki lig maçına 11'de başlamıştı… Maç temposunu henüz yakalayamayan genç yıldız, verilen arayı değerlendirecek... Bireysel idmanlarına devam eden Ömür, sahalara daha güçlü dönecek....
AbdülkadirÖmür, son iki lig maçına 11'de başlamıştı… Maç temposunu henüz yakalayamayan genç yıldız, verilen arayı değerlendirecek... Bireysel idmanlarına devam eden Ömür, sahalara daha güçlü dönecek....
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