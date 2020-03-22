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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    İsabetli pasta farkı

    Cimbom'da isabetli pas oranında en başarılı futbolcu durumunda. 'ın Brezilyalı futbolcusu 1492 pastan 1334'ünü isabetli kullanarak yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakaladı.

    İsabetli pasta Marcao farkı
    Cimbom'da isabetli pas oranında en başarılı futbolcu durumunda. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu 1492 pastan 1334'ünü isabetli kullanarak yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakaladı. Böylece takım arkadaşlarını solladı. Marcao ligde Atiba, Elneny, Gustavo ve Vida'dan sonra isabetli pasta 4. durumda bulunuyor. Marcao gibi Victor Ruiz'in de isabetli pasta yüzde 89'luk bir ortalaması bulunuyor.

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