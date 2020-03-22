Avrupa devleri çöktü!

Coranavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. İtalyan devi Juventus'un hisseleri yüzde 50 değer kaybederken, Dortmund, Manchester United ve Lyon da borsada büyük çöküş yaşayan kulüpler arasındaki yerlerini aldılar. Juventus'un dışında Almanya ekibi Dortmund borsada yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden bir diğer kulüp oldu. Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan İngiliz ekibi Manchester United da salgın nedeniyle yüzde 30'a yakın hisse kaybı yaşadı. Lyon da yüzde 20-30 bandında kayıp verdi.
ALKIŞLAR ROMA'YA
Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, coranavirüsle mücadelede Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne 200 bin Euro bağışladı.
ALKIŞLAR ROMA'YA
Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, coranavirüsle mücadelede Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne 200 bin Euro bağışladı.
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