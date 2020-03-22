Avrupa devleri çöktü!

oranavirüs

nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. İtalyan devihisseleri, Dortmund,da borsada büyük çöküş yaşayan kulüpler arasındaki yerlerini aldılar.üzerinde değer kaybeden bir diğer kulüp oldu. Dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan İngiliz ekibiLyon da yüzde 20-30 bandında kayıp verdi.Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, coranavirüsle mücadelede Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne 200 bin Euro bağışladı.