sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalanilk lig maçını iple çektiğini söyledi. Virüs nedeniyle verilen aradan sonra takıma geri döneceğine inandığını ifade eden, "Umarım bu virüs bir an önce tarihe karışır. Tek duamız bu" dedi.bu sezon 11 resmi maçta şans bulan Ahmet Çalık pes etmedi. 26 yaşındaki oyuncu, "Hocam ne zaman şans tanırsa ben hazırım" dedi.Terim futbolcularına ligde verilen arada kilo almamaları konusunda uyardı. Terim, "Herkesi ligler başlayınca fit görmek istiyorum" dedi.