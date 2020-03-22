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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    : İlk lig maçını iple çekiyorum

    G.Saray'da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan ilk lig maçını iple çektiğini söyledi. Virüs nedeniyle verilen aradan sonra takıma geri döneceğine inandığını ifade eden Adem Büyük, "Umarım bu virüs bir an önce tarihe karışır. Tek duamız bu" dedi.

    İlk lig maçını iple çekiyorum
    G.Saray'da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Adem Büyük ilk lig maçını iple çektiğini söyledi. Virüs nedeniyle verilen aradan sonra takıma geri döneceğine inandığını ifade eden Adem Büyük, "Umarım bu virüs bir an önce tarihe karışır. Tek duamız bu" dedi.

    PES ETMEDİ
    Galatasaray'da bu sezon 11 resmi maçta şans bulan Ahmet Çalık pes etmedi. 26 yaşındaki oyuncu, "Hocam ne zaman şans tanırsa ben hazırım" dedi.

    'DEN KİLO UYARISI
    Fatih Terim futbolcularına ligde verilen arada kilo almamaları konusunda uyardı. Terim, "Herkesi ligler başlayınca fit görmek istiyorum" dedi.

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