G.Saray'da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Adem Büyük ilk lig maçını iple çektiğini söyledi. Virüs nedeniyle verilen aradan sonra takıma geri döneceğine inandığını ifade eden Adem Büyük, "Umarım bu virüs bir an önce tarihe karışır. Tek duamız bu" dedi.
AHMET ÇALIK PES ETMEDİ
Galatasaray'da bu sezon 11 resmi maçta şans bulan Ahmet Çalık pes etmedi. 26 yaşındaki oyuncu, "Hocam ne zaman şans tanırsa ben hazırım" dedi.
FATİH TERİM'DEN KİLO UYARISI
Fatih Terim futbolcularına ligde verilen arada kilo almamaları konusunda uyardı. Terim, "Herkesi ligler başlayınca fit görmek istiyorum" dedi.
AHMET ÇALIK PES ETMEDİ
Galatasaray'da bu sezon 11 resmi maçta şans bulan Ahmet Çalık pes etmedi. 26 yaşındaki oyuncu, "Hocam ne zaman şans tanırsa ben hazırım" dedi.
FATİH TERİM'DEN KİLO UYARISI
Fatih Terim futbolcularına ligde verilen arada kilo almamaları konusunda uyardı. Terim, "Herkesi ligler başlayınca fit görmek istiyorum" dedi.
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