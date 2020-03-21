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    • Spor
    • 21.03.2020 Gazete
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    Kilit pas ustası Sosa

    Tangocu yıldız, ’de en iyi kilit pas veren oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Sosa, 2.8 kilit pas ortalamasıyla sıralamada zirvede bulunuyor.

    Kilit pas ustası
    Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa, performansıyla bu sezona damga vuruyor. En iyi kilit pas veren oyuncular arasında ilk sırada yer alan yıldız oyuncu Başakşehir'den Edin Visca ve Sivasspor'dan Mert Yandış geride bıraktı. Sosa 2.8, Visca ve Mert Yandaş 2.7 kilit pas ortalamalarıyla Arjantinli oyuncuyu takip etti.

    YÜZDE 80!
    TECRÜBELİ     oyuncu, forma giydiği 24 maçta ise bin 200 kez isabetli pasa imza attı. Pas ortalamasında ise yüzde 80'lik bir başarı yakaladı.

    SÖZLEŞMEYİ SONA BIRAKTI
    TRABZON'DA     ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Arjantinli, ile olan geleceğiyle ilgili kararı ise sezon sonuna bıraktı. Tangocu, Trabzonspor'un sezon sonu şampiyonluğa ulaşmasının önemli olduğunu vurguluyor.



    DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ
    Coronavirüsü nedeniyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Abdülkadir Parmak, "Bu salgını yeneceğiz. Daha güçlü döneceğiz" dedi.

    ÇİMŞİR OYUNCULARI BOŞ BIRAKMIYOR
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 'e verilen arada oyuncularını bir an olsun boş bırakmıyor. Devamlı oyuncularını arayan genç hoca, son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

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