F.Bahçe coronavirüs tedbirleri sebebiyle futbolcuların antrenmanlarına evden devam edeceğini açıkladı. Çalışmaya yarın başlanacağı açıklanırken, "Oyuncularımız video sistem eşliğinde bireysel performans uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. Bu programın ardından çalışma programı yeniden düzenlenecek" denildi.
EN FAZLA SEYİRCİ FENERBAHÇE'DE
F.Bahçe, seyirci sayısında zirvede... Kanarya'nın, Kadıköy'de oynadığı 12 maçta toplamda 457.721 seyirci tribünlerde yer aldı. Ortalaması ise 38.143.
EN FAZLA SEYİRCİ FENERBAHÇE'DE
F.Bahçe, seyirci sayısında zirvede... Kanarya'nın, Kadıköy'de oynadığı 12 maçta toplamda 457.721 seyirci tribünlerde yer aldı. Ortalaması ise 38.143.
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