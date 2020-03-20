Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Onyekuru: yuvam gibi

    Cimbom'a ligin devre arasında geri dönen Onyekuru, 'ı yuvası olarak gördüğünü söyledi. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "Bu camiada uzun yıllar oynayıp zaferler yaşamak istiyorum. Galatasaray'dan ayrılıp Monaco'ya gittiğimde büyük üzüntü duymuştum. Ancak yeniden yuvaya dönmek sevindirici. Umarım bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşırız. Taraftarlarımızın bize güvenmesini ve desteğini sürdürmesini istiyoruz" diye konuştu.

    Galatasaray yuvam gibi
    Cimbom'a ligin devre arasında geri dönen Onyekuru, 'ı yuvası olarak gördüğünü söyledi. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "Bu camiada uzun yıllar oynayıp zaferler yaşamak istiyorum. Galatasaray'dan ayrılıp Monaco'ya gittiğimde büyük üzüntü duymuştum. Ancak yeniden yuvaya dönmek sevindirici. Umarım bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşırız. Taraftarlarımızın bize güvenmesini ve desteğini sürdürmesini istiyoruz" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Onyekuru: Galatasaray yuvam gibi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri