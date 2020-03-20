Cimbom'a ligin devre arasında geri dönen Onyekuru, Galatasaray'ı yuvası olarak gördüğünü söyledi. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "Bu camiada uzun yıllar oynayıp zaferler yaşamak istiyorum. Galatasaray'dan ayrılıp Monaco'ya gittiğimde büyük üzüntü duymuştum. Ancak yeniden yuvaya dönmek sevindirici. Umarım bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşırız. Taraftarlarımızın bize güvenmesini ve desteğini sürdürmesini istiyoruz" diye konuştu.
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