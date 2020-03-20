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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    Deplasman fatihi Trabzon! | haberleri

    Üst üste 2 kritik deplasman maçına çıkacak olan Bordo-Mavili takım, ligdeki son deplasman yenilgisini 23 Eylül’de ’a karşı almıştı. İşte haberin detayları ve 20 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

    Deplasman fatihi
    Süper Lig'de Başakşehir'in önünde averajla lider durumda bulunan Trabzonspor müthiş serisiyle dikkat çekiyor. 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Bordo-Mavililer deplasmanda 180 gündür kaybetmiyor. Fırtına bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Son 9 deplasman maçında yenilmedi ve önemli bir başarıya imzasını attı.



    SALİH'İN HEYECANI
    Gerekli transfer belgelerinin alınamaması nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Salih Kavrazlı'nın 18 yaşına basmasıyla sorun çözülmüş oldu. Genç yıldız forma giyeceği günü iple çekiyor.



    ANDUSIC SINIFTA KALDI!
    'in 'dan kiraladığı Nemanja Andusic, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi. 191 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.



    HAYALLERİMİZİ ERTELEDİK
    Erteleme kararı sonrası twitter'dan paylaşım geldi. Paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik!" ifadesi kullanıldı.





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