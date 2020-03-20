Süper Lig'de Başakşehir'in önünde averajla lider durumda bulunan Trabzonspor müthiş serisiyle dikkat çekiyor. 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Bordo-Mavililer deplasmanda 180 gündür kaybetmiyor. Fırtına bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Son 9 deplasman maçında yenilmedi ve önemli bir başarıya imzasını attı.
SALİH'İN HEYECANI
Gerekli transfer belgelerinin alınamaması nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Salih Kavrazlı'nın 18 yaşına basmasıyla sorun çözülmüş oldu. Genç yıldız forma giyeceği günü iple çekiyor.
ANDUSIC SINIFTA KALDI!
Balıkesir'in Trabzonspor'dan kiraladığı Nemanja Andusic, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi. 191 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.
HAYALLERİMİZİ ERTELEDİK
Erteleme kararı sonrası twitter'dan paylaşım geldi. Paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik!" ifadesi kullanıldı.
SALİH'İN HEYECANI
Gerekli transfer belgelerinin alınamaması nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Salih Kavrazlı'nın 18 yaşına basmasıyla sorun çözülmüş oldu. Genç yıldız forma giyeceği günü iple çekiyor.
ANDUSIC SINIFTA KALDI!
Balıkesir'in Trabzonspor'dan kiraladığı Nemanja Andusic, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi. 191 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.
Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. 🍀🙏🏼💫 #EvdeKal pic.twitter.com/1ioHV8KIop— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 19, 2020
HAYALLERİMİZİ ERTELEDİK
Erteleme kararı sonrası twitter'dan paylaşım geldi. Paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik!" ifadesi kullanıldı.
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