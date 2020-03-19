Süper Lig ertelendi mi? TFF son dakika ligler ertelenecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Dünya genelinde spor organizasyonları tek tek erteleniyor. Futbol liglerine ara verilirken Türkiye'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelenecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Ülkemizde de görülen koronavirüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Futbol dünyasında da liglerin ertelenmesi yönünde talep var. Peki, ligler ertelenecek mi? İşte detaylar…

LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." dedi.

Toplantıda liglerin ertelenmesi konuşulacak.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, seyircisiz olarak devam eden Süper Lig'in de ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada ülkemizde tüm önlemlerin alındığını bu kapsamda maçların seyircisiz olarak devam edeceğini belirtirken, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Her dakika durum değişebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Bizim için en önce gelen Türkiye'mizdir! Koordine olarak beraber çalışıyoruz." sözleriyle ligde henüz bir ertelemenin olmadığını belirtmişti.