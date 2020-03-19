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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    Önce tebdir sonra idman! , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Coronavirüs salgınına yönelik en ciddi tedbirlerin alındığı 'de tüm tesisler sıklıkla dezenfekte ediliyor. Sarı-Lacivertli futbolcular dün de dezenfekte edildikten sonra 'nde maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Önce tebdir sonra idman
    Coronavirüs salgınına yönelik en ciddi tedbirlerin alındığı Fenerbahçe'de tüm tesisler sıklıkla dezenfekte ediliyor. Sarı-Lacivertli futbolcular dün de dezenfekte edildikten sonra Can Bartu Tesisleri'nde Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



    Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın sonunda taktik çift kale maç oynandı. Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

    GALİBİYET İÇİN ŞARTLANDILAR
    Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serinin daha fazla artmasını istemeyen Fenerli futbolcular Kayseri maçını kazanmayı hedefliyorlar.



    KUPA BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ
    Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışından artık uzaklaştıklarını bu konuda gerçekçi olmak zorunda olduklarını belirterek "Sezonu Türkiye Kupası ile tamamlamak istioruz" dedi.

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