oronavirüs

salgınına yönelik en ciddi tedbirlerin alındığıtüm tesisler sıklıkla dezenfekte ediliyor.futbolcular dün de dezenfekte edildikten sonramaçının hazırlıklarını sürdürdü.Yaklaşıksaat süren çalışmanın sonunda taktik çift kale maç oynandı.maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serinin daha fazla artmasını istemeyen Fenerli futbolcular Kayseri maçını kazanmayı hedefliyorlar., şampiyonluk yarışından artık uzaklaştıklarını bu konuda gerçekçi olmak zorunda olduklarını belirterek "Sezonuile tamamlamak istioruz" dedi.