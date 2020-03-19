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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    Obi Mikel’in ayrılışının perde arkası: Çocuğu aradı durmak istemedi

    Nijeryalı yıldızın kızı babasını arayarak, “Baba başım yor seni istiyorum” dedi. Bunun üzerine ile yönetimi karşılıklı anlaştı...

    Çocuğu aradı durmak istemedi
    Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği John Obi Mikel, hemen İngiltere'ye döndü... Oyuncunun sözleşmesini feshetmesindeki en önemli etken ise kızının kendisini arayarak, "Baba başım ağrıyor seni istiyorum" demesi oldu... Nijeryalı yıldız Obi Mikel de ailesinin yanında olmak istediğini menajerine iletti. Bunun üzerine menajeri Trabzonspor Yönetimi ile anlaştı ve sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.

    15 MİLYONA İNDİ!
    Bordo-Mavili takımın oyuncu giderleri Mikel ve Sturridge'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 15 milyon Euro'ya kadar indi. kulübü böylelikle finansal fair play kriterlerine uyma noktasında önemli bir adımı daha gerçekleştirdi. Bilindiği gibi yıllık 3.5 milyon Euro, Obi Mikel ise 1.5 milyon Euro kazanıyordu.



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