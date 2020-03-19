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    • 19.03.2020 17:49
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    • 19.03.2020 17:49
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    ? Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar ne zaman oynanacak?

    ? Süper Lig maçları ertelendi mi sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Maçlar ne zaman oynanacak sorusu gündeme oturdu. Dünya genelinde spor karşılaşmaları ertelenmeye devam ediyor. Tehlike geçene kadar uluslararası futbol maçları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, yerel ligler, NBA, F1 gibi organizasyonlara ara verildi. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar ne zaman oynanacak? Kamuoyunda uzun zamandır yer alan lig ertelemesine ilişkin bugün flaş bir karar alındı.

    Ligler ertelenecek mi? TFF son dakika Süper Lig maçları ertelendi mi?

    Süper Lig ertelendi mi? TFF son dakika ligler ertelenecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Dünya genelinde spor organizasyonları tek tek erteleniyor. Futbol liglerine ara verilirken Türkiye'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelenecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Ülkemizde de görülen koronavirüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Futbol dünyasında da liglerin ertelenmesi yönünde talep var. Peki, ligler ertelenecek mi? İşte detaylar…

    LİGLER ERTELENDİ Mİ?

    Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı toplantı sona erdi.

    Toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulundu:

    Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek çıkarız.

    Erteleme süresi boyunca sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bunlar için gereken tedbirleri almak durumundayız. Yabancı sporcuların yurt dışı konularına hassasiyet gerekiyor. Başkanlarımızla bunu konuştuk. 14 gün karantina süreçlerini ciddi şekilde takip edeceklerini söylediler.

    MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

    Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin ertelenme kararının ardından açıklama yaptı.

    Liglerin seyircili dönmesi için çalışma yaptıklarını belirten Özdemir, "Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kısa bir süre önce ""Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanabilir" açıklamasını yapmıştı.

    KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENEN LİGLER

    EURO 2020 - 2021 yazına ertelendi
    Şampiyonlar Ligi - Süresiz ertelendi
    Avrupa Ligi - Süresiz ertelendi
    İngiltere - Nisan ayına ertelendi
    Almanya - Nisan ayına ertelendi
    İtalya - Nisan ayına ertelendi
    Fransa - Süresiz ertelendi
    İspanya - 2 maç haftası ertelendi
    Avusturya - Nisan ayına ertelendi

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