LİGLER ERTELENDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek çıkarız.

Erteleme süresi boyunca sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bunlar için gereken tedbirleri almak durumundayız. Yabancı sporcuların yurt dışı konularına hassasiyet gerekiyor. Başkanlarımızla bunu konuştuk. 14 gün karantina süreçlerini ciddi şekilde takip edeceklerini söylediler.