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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    Hekimoğlu: 2 Kırklareli: 0

    2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon Kırklareli'yi Onur Akdeniz ve Hakan Yavuz'un golleri ile 2-0 yendi. Beyaz Grup: Gümüşhane- Başkent Akademi: 0-3. Van-Ergene: 2-1.

    Hekimoğlu: 2 Kırklareli: 0
    2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon Kırklareli'yi Onur Akdeniz ve Hakan Yavuz'un golleri ile 2-0 yendi. Beyaz Grup: Gümüşhane- Başkent Akademi: 0-3. Van-Ergene: 2-1.

    TFF 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
    1. Grup: Hopa-Sultanbeyli: 0-1, Yomra-Serik: 1-0. 2. Grup: Elazığ- Cizre: 0-0, Fatsa Bld-Kozan: 2-1. 3. Grup: Pazar-Yeşilyurt: 1-1...

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