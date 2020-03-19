Hekimoğlu: 2 Kırklareli: 0

2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon Kırklareli'yi Onur Akdeniz ve Hakan Yavuz'un golleri ile 2-0 yendi. Beyaz Grup: Gümüşhane- Başkent Akademi: 0-3. Van-Ergene: 2-1.
TFF 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
1. Grup: Hopa-Sultanbeyli: 0-1, Yomra-Serik: 1-0. 2. Grup: Elazığ- Cizre: 0-0, Fatsa Bld-Kozan: 2-1. 3. Grup: Pazar-Yeşilyurt: 1-1...
TFF 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
1. Grup: Hopa-Sultanbeyli: 0-1, Yomra-Serik: 1-0. 2. Grup: Elazığ- Cizre: 0-0, Fatsa Bld-Kozan: 2-1. 3. Grup: Pazar-Yeşilyurt: 1-1...
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