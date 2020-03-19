Ligin 2. yarısına hızlı bir giriş yapan Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek. Ligin 2. yarısında çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki oyuncu son 4 lig maçında sadece 33 dakika oynadı. Belhanda'nın formsuzluğu, Ömer Bayram'ın elindeki kırık nedeniyle Emre Akbaba orta sahadaki yerini alacak.
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