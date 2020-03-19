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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    idmanı yarına erteledi

    derbisinden sonra futbolcularına 2 gün izin veren dünkü idmanı saat 12.00 yerine 17.00'ye çekti. Ancak başarılı hoca daha sonra çalışmayı bugüne ertelediğini söyledi.

    Terim idmanı yarına erteledi
    derbisinden sonra futbolcularına 2 gün izin veren dünkü idmanı saat 12.00 yerine 17.00'ye çekti. Ancak başarılı hoca daha sonra çalışmayı bugüne ertelediğini söyledi. Bu arada idman sahası olan dün koronavirüs tedbirleri kapmasında tepeden tırnağa dezanfekte edildi.



    TEŞEKKÜR ETTİ
    Sağ elindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Ömer Bayram sağlık ekibine teşekkür ederek, "Umarım kısa sürede iyileşir ve takımımı yalnız bırakmam" diye konuştu.

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