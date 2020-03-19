Beşiktaş derbisinden sonra futbolcularına 2 gün izin veren Fatih Terim dünkü idmanı saat 12.00 yerine 17.00'ye çekti. Ancak başarılı hoca daha sonra çalışmayı bugüne ertelediğini söyledi. Bu arada idman sahası olan Florya Metin Oktay Tesisleri dün koronavirüs tedbirleri kapmasında tepeden tırnağa dezanfekte edildi.
ÖMER BAYRAM TEŞEKKÜR ETTİ
Sağ elindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Ömer Bayram sağlık ekibine teşekkür ederek, "Umarım kısa sürede iyileşir ve takımımı yalnız bırakmam" diye konuştu.
ÖMER BAYRAM TEŞEKKÜR ETTİ
Sağ elindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Ömer Bayram sağlık ekibine teşekkür ederek, "Umarım kısa sürede iyileşir ve takımımı yalnız bırakmam" diye konuştu.
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