



Beşiktaş'ta ismi satış listesine konulacaklar arasında geçen Adem Ljacic, menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı. Performansını beğenmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlarla arası açık olan ve Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de tercih etmediği Boşnak asıllı Sırp futbolcu başta eski kulüpleri Torino ve Fiorentina olmak üzere İtalya kulüpleriyle temasa geçti.