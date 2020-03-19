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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    gemileri yakıyor! Kendisine kulüp aramaya başladı...

    başta Torino ve olmak üzere birçok n kulübü ile temasa geçti. Ancak bu transfer için coronavirüs vakalarının kontrol altına alınması gerekiyor.



    Beşiktaş'ta     ismi satış listesine konulacaklar arasında geçen Adem Ljacic, menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı. Performansını beğenmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlarla arası açık olan ve Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de tercih etmediği Boşnak asıllı Sırp futbolcu başta eski kulüpleri Torino ve Fiorentina olmak üzere İtalya kulüpleriyle temasa geçti.



    Yıllarca İtalya Ligi Serie A'da forma giyen Ljajic, menajerleri aracılığıyle temaslarını sürdürse de ülkede çok yaygın olan coronavirüs vakalarının da azalmasını beklemek zorunda.



    LİSTEDE ADI VAR
    Adem Ljajic'in Beşiktaş     ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Adem Ljajic'in adı kiralık oyuncular ile birlikte gönderilmesi istenen 8 kişilik oyuncular listesinde yer alıyor.

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