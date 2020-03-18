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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    'da ’in sözleşmesi feshedildi!

    'da son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan ve coronavirüs sebebiyle maçların oynanmasına itiraz eden ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" denildi.

    Mikel’in sözleşmesi feshedildi!
    Trabzonspor'da son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan ve coronavirüs sebebiyle maçların oynanmasına itiraz eden ile yollar ayrıldı.

    27 MAÇA ÇIKMIŞTI
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" denildi. Nijeryalı oyuncunu bu sezon 'da 27 maçta forma giymişti.

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