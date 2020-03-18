Trabzonspor'da son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan ve coronavirüs sebebiyle maçların oynanmasına itiraz eden Obi Mikel ile yollar ayrıldı.
27 MAÇA ÇIKMIŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" denildi. Nijeryalı oyuncunu bu sezon Trabzonspor'da 27 maçta forma giymişti.
27 MAÇA ÇIKMIŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" denildi. Nijeryalı oyuncunu bu sezon Trabzonspor'da 27 maçta forma giymişti.
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