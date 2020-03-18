Yoğun tedaviyle Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth'un ağrılarının yine arttığı bildirildi. Sol ayak bileğinde ezilme olan Norveçli golcü bir süre takımdan ayrı çalışacak. Yoğun tedaviyle Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth'un ağrılarının yine arttığı bildirildi. Sol ayak bileğinde ezilme olan Norveçli golcü bir süre takımdan ayrı çalışacak.
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