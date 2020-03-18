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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    ’un ları arttı

    Yoğun tedaviyle maçına yetiştirilen 'un larının yine arttığı bildirildi. Sol ezilme olan Norveçli golcü bir süre takımdan ayrı çalışacak.

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