Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.
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