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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    'da 5 maçta oynadı bileti kesildi!

    'den bedelsiz olarak edilen milli futbolcu , geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. 'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

    5 maçta oynadı bileti kesildi!
    Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

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