Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.







KİRALIKLARLA YOLLAR AYRILIYOR

Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise Volkan Babacan transfer edilecek.







Diaby







TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!

Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.







NKOUDOU VE BOYD YALANLAMASI

Beşiktaş Kulübü, N'Koudou ve Boyd'un koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İki futbolcunun idmanla yer aldığı belirtildi.







DERBİLERDE SESSİZ KALDI

Kartal'ın gol silah Burak Yılmaz bu sezon derbilerde sessiz kaldı... Yıldız futbolcu ligde oynadığı 5 büyük maçta rakip ağları havalandıramadı.