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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    Büyük temizlik! kadroda değişime gidiyor...

    'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar'da Karius, Boyd, Diaby, Lens, Rebocho ve Douglas’la yolları ayıracak. Vida ve Ljajic’i de satıp bütçesi oluşturacak.

    Büyük temizlik

    Beşiktaş, 'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.



    KİRALIKLARLA YOLLAR AYRILIYOR
    Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise edilecek.



    Diaby



    TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!
    Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.



    NKOUDOU VE BOYD YALANLAMASI
    Beşiktaş     Kulübü, N'Koudou ve Boyd'un koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İki futbolcunun idmanla yer aldığı belirtildi.



    DERBİLERDE SESSİZ KALDI
    Kartal'ın gol silah Burak Yılmaz bu sezon derbilerde sessiz kaldı... Yıldız futbolcu ligde oynadığı 5 büyük maçta rakip ağları havalandıramadı.

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