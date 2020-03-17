Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994/95'ten bu yana ilk 26 haftalar itibarıyla Fenerbahçe'nin en düşük puanda kaldığı sezonları yaşadı. Kanarya, geçen sezonun 26. haftasında 31 puan topladı. Bu sezon ise ilk 26 haftada 40 puanda kaldı... Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aldığı sonuçlarla taraftarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Son iki sezonda büyük hayal kırıklığı yaşattı.
JAILSON 24 PUAN KAYBETTİRDİ!
Jailson, Konyaspor deplasmanında da hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon 22 lig maçında bireysel hatalarıyla 24 puan kaybettiren Brezilyalı, adeta sezonun yitip gitmesinde öne çıkan isimlerden oldu.
F.Bahçe taraftarı, sezon başından beri Jailson'a yaptığı hatalar nedeniyle ateş püskürüyor.
JAILSON 24 PUAN KAYBETTİRDİ!
Jailson, Konyaspor deplasmanında da hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon 22 lig maçında bireysel hatalarıyla 24 puan kaybettiren Brezilyalı, adeta sezonun yitip gitmesinde öne çıkan isimlerden oldu.
F.Bahçe taraftarı, sezon başından beri Jailson'a yaptığı hatalar nedeniyle ateş püskürüyor.
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