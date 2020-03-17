Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius G.Saray maçında gösterdiği performansla övgü aldı. Sergen Yalçın'ın maçtan sonra Karius'u tebrik ettiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius G.Saray maçında gösterdiği performansla övgü aldı. Sergen Yalçın'ın maçtan sonra Karius'u tebrik ettiği ortaya çıktı.
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