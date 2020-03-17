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    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
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    'da şoku

    'ın derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı bildirildi. Bu gelişme teknik direktör ’in moralini bozdu.

    Ömer Bayram şoku
    Ömer Bayram'ın derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz 'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" dendi.

    KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI
    Cimbom'un yıldız oyuncusu Seri, Beşiktaş önünde galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Fildişili oyuncu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak panik yapmaya gerek yok" dedi.

    SAKATLIĞIM OLUMSUZ ETKİLEDİ
    Onyekuru Beşiktaş maçında sakat sakat oynadığını ifade ederek, "Bu durum beni olumsuz etkiledi. Bu yüzden gereken performansımı sergileyemedim" diye konuştu.

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