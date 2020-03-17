EURO

endişeli bir bekleyiş hakim... Önceki akşam seyircisiz oynanan maçtaile berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ı Şampiyonlar Ligi stresi sardı. Cimbom Devler Ligi'ne gidemediği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak.yönetim kadrosundayer alan yıldızlara şuanda yaklaşıkmaaş ödüyor.Bu sezoh'ne gidilemediği takdirdekulübün kasasına'luk birgelir girmemiş olacak.'ne gidemediği takdirdevegibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.G.Saray'ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao bu sezon 20 resmi karşılaşmada fileleri 10 kez havalandırdı. Falcao eski günlerine kavuştu.