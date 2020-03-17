Antalyaspor startı verildi

Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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