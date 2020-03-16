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    • Spor
    • 16.03.2020 Gazete
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    Trabzon’da Abdülkadir Ömür şoku!

    72. dakikada sakatlanan yıldız oyuncu kenara geldi. Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür oyunda kaldığı süre boyunca etkili bir futbol sergiledi. Genç yıldızın durumu bugün belli olacak.

    Trabzon’da Ömür şoku!
    Uzun süren sakatlığının ardından yavaş yavaş tempo tutmaya başlayan Abdülkadir, Medipol Başakşehir maçının 72. dakikasında sakatlandı. Ömür yerini Ndiaye'ye bıraktı. Genç yıldızın durumu bugün belli olacak.

    Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür oyunda kaldığı süre boyunca etkili bir futbol sergiledi.

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