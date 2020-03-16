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    • Spor
    • 16.03.2020 Gazete
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    Seyircisiz oynanan - derbisinden gol sesi çıkmadı

    Trabzonspor ile Başakşehir’in beraberliği sonrası iştahı artan G.Saray, ’a karşı gol yollarında etkisiz kaldı... Sessiz derbide Kartal da fırsatları harcadı. Sonuç iki takımı da mutlu etmedi...

    Ne ses var ne görüntü
    Türk Telekom Stadı'ndaki sessiz derbide kazanan çıkmadı. 6. dakikada Henry Onyekuru, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Ancak araya son anda Gökhan girdi. 7. dakikada gole yaklaştı. Ryan Donk'un kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 16'da kornerden gelen topa kafa vuran Hollandalı Donk'un vuruşu az farkla auta çıktı...

    BURAK'IN GOLÜ GEÇERSİZ
    26'DA Burak topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 45+1'de Seri'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleye yöneldi ancak az farkla yandan dışarı gitti.

    FEGHOULİ     TAMAMLAYAMADI
    49'da Falcao'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 54'te Nkoudou, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Muslera kurtardı. 72'de Onyekuru vurdu. Kale önünde Feghouli tamamlayamadı.



    MUSLERA'DAN GEÇİT YOK!
    78'de Feghouli ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı. 84'te Onyekuru'nun şutu kaleyi bulmadı. 1 dakika sonra Atiba kale dibinden vurdu. Muslera gole izin vermedi.

    2011'DEN SONRA BİR İLK YAŞANDI!
    Galatasaray ile arasındaki derbide gol sesi çıkmadı... Kasım 2011'den bu yana ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi. Aslan zirve yolunda yara aldı.

    MUSLERA: BU MAÇI NEDEN OYNADIK?
    Galatasaray Kaptanı Muslera, liglere ara verilmemesine tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci, "Bu maçı neden oynadık bilmiyorum. Birçok ligde maçlara ara verilmişken bizim devam etmemiz saygısızlık" diye konuştu.




    Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray savunmasını zorlayamadı. Tecrübeli oyuncu pozisyon bulmakta zorlandı.


    NE TADI VAR NE TUZU
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, seyircisiz oynanan derbinin seyir zevki açısından sınıfta kaldığını söyledi.



    BİZİM DE AİLEMİZ VAR
    Liglerin ertelenmesi gerektiğini belirten Terim, "Maçlar seyircisiz oynanıyor ama statta bin kişi vardı. Allah korusun bu bin kişiye bulaşsa ne olacak? Bizlerin de ailesi var. Bu şekilde futbolun ne tadı var ne tuzu. Futbolun ruhunu geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

    BELHANDA TERCİHİ TUTMADI
    G.SARAY'IN hocası Fatih Terim dün Ömer Bayram'ın yerine 11'de Belhanda'yı oynattı. Ancak Faslı oyuncu ilk 45'te çok kötü oynadı ve yerini Ömer'e bıraktı.

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