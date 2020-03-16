Lider Hatay Ümraniye’yi iki golle yıktı

ANTALYASPOR-SİVASSPOR

TOTTENHAM'DA

1. Lig'de 28. hafta maçında lider, sahasında'u 2-0 yendi.Süper Lig'de 15. galibiyetini alan Hatayspor'un gollerini 47. dakikadave 90+6'dakaydetti. Ümraniyespor'damaç bittikten sonra kırmızı kart gördü.Lig'de 26. hafta bugün oynanacak olan Antalyaspor-Sivasspor maçıyla kapanacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Özgür Yankaya yönetecek. VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'in İtalya'da koronavirüsün yaygın şekilde görüldüğü ilk yer olan Milano'dan perşembe günü özel uçağıyla geçtiği anlaşıldı. İbrahimovic bütün ailesini malikanesinde topladı.Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye 7 madalya aldı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atletler organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde etti.forma giyen Jan Vertonghen'in evine hırsız girdi. Yurt dışında bulunduğu sırada evine kar maskeli ve bıçaklı dört hırsızın girdiği öğrenilen Vertonghen'in eşi ve 2 çocuğunun da evde olduğu ortaya çıktı.Kahraman Maraş- Kırşehir Bld.: 0-1, Sivas Belediye-Kastamonu: 0-3, Vanspor-Sakaryaspor: 0-1, Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3, Karabükspor-Niğde Anadolu: 0-1, Bodrumspor- Bandırmaspor: 0-1.Gümüşhane-İnegölspor: 0-0, Şanlı Urfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7, 1922 Konyaspor-Sancaktepe: 2-1, Başkent Akademi-AMED Sportif: 2-0, Afyonspor-Çorumspor: 3-0, Samsunspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1, Tarsus İdmanyurdu-Manisa FK: 1-2.Orduspor-Karaköprü: 3-0, Yomraspor-Şile Yıldızspor: 2-0, Artvin Hopa-Çankaya: 2-1, Tokatspor-1928 Bucaspor: 1-2, Çatalcaspor- 24 Erzincanspor: 1-1, Kızılcabölük-Erzin Spor: 1-0, Manisaspor-Aksaray: 0-4, Serik Belediye-Düzce: 0-0, Sultanbeyli-Silivri: 2-2.Cizre-Of: (Ertelendi), Elazığ Bld.-Karşıyaka: 0-0, Ağrı-Erbaaspor: 0-4, Esenler Erok-Fatsa Belediye: 4-0, Kocaelispor-1877 Alemdağ: 3-0Diyarbekirspor-Bayrampaşa: 0-0, Pazarspor-Altındağ: 4-1, Yeşilyurt Bld.-Yozgatspor 1959: 1-0, Karacabey Bld.-Kelkit Bld.: 1-0, Darıca Gençlerbirliği-Somaspor: 2-3, Osmaniye FK-Nazilli Bld.: 1-1, Nevşehir Bld.-Batman Petrol: 1-1.