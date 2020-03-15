Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi? Süper Lig 26. haftasında Bein Sport şifresiz mi? Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligde maçların seyircisiz oynama kararı alınmasının ardından gözler yayıncı kuruluş Bein Sport'a çevrildi. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi birçok ülkede maçlar şifresiz yayınlanacak. Maç izlemek isteyen futbolseverlerin cafelerde toplanmasının önüne geçilecek. Peki, Türkiye'de maçlar şifresiz mi? Bein Sport şifresiz mi olacak? Konuyla ilgili son açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız." dedi.

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