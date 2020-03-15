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    • 15.03.2020 10:03
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    maçları 'ta şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

    Maçlar şifresiz mi olacak? Beşiktaş maçı şifresiz mi? maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkamıştı. İbrahim Kalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN 'a çevrildi. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. , Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!

    Süper Lig 26. hafta maçları Bein Sport'ta şifresiz mi yayınlanacak?

    Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi? Süper Lig 26. haftasında Bein Sport şifresiz mi? Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligde maçların seyircisiz oynama kararı alınmasının ardından gözler yayıncı kuruluş Bein Sport'a çevrildi. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi birçok ülkede maçlar şifresiz yayınlanacak. Maç izlemek isteyen futbolseverlerin cafelerde toplanmasının önüne geçilecek. Peki, Türkiye'de maçlar şifresiz mi? Bein Sport şifresiz mi olacak? Konuyla ilgili son açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız." dedi.

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    Haberler Spor Süper Lig maçları Bein Sport'ta şifresiz mi yayınlanacak? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi?
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