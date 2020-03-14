Anlaştıkları postacıları araç olarak kullanarak Trabzonlu Manuel Da Costa, eski Trabzonlu Rodallega, Bobo, Chico, Marvin Ronato ve Silvestre gibi futbolcuları dolandıran 5 sanığın avukatlığını TFF Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Av. Murat Balcı'nın yaptığı ortaya çıktı.
USULSÜZ İCRA TAKİBİ İLE!
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2019/217 esas numarasıyla görülen davanın iddianamesinde usulsüz icra takibiyle Da Costa 210 bin Euro, Rodallgea ise 350 bin Euro dolandırıldı.
ORTADA BİR SUÇ YOK!
Yine Chico 100 bin Euro, Bobo 200 bin Euro, Renato 105 bin Euro ve Silvestre 305 bin Euro dolandırıldı. Balcı ve diğer avukatlar sanıkları, "Ortada bir suç yok!" diyerek savundu.
HAK ETTİKLERİNİ İSTİYORLAR!
Balcı sanıkları, "Müvekkillerimiz futbolcuların transferlerinde aracılık faaliyetinde bulunmuşlardır ve bu aracılıktan hak ettikleri parayı istemektedirler" sözleriyle savundular.
HUKUKÇULAR: İHSAS-I REY!
Spor hukukçuları, Balcı'nın yaptığının ihsas-ı rey olduğunu söylediler...
Spor hukukçuları Balcı'nın futbolcuları dolandıran sanıkların avukatlığını yapmasının ihsas-ı rey olduğunu söylediler. Hukukçular, "Bu futbolculardan biri yaşadığı bu mağduriyetten dolayı Tahkim'e başvursa, Balcı nasıl bir karar verecek! Bu durum tam bir garabettir" dediler.
USULSÜZ İCRA TAKİBİ İLE!
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2019/217 esas numarasıyla görülen davanın iddianamesinde usulsüz icra takibiyle Da Costa 210 bin Euro, Rodallgea ise 350 bin Euro dolandırıldı.
ORTADA BİR SUÇ YOK!
Yine Chico 100 bin Euro, Bobo 200 bin Euro, Renato 105 bin Euro ve Silvestre 305 bin Euro dolandırıldı. Balcı ve diğer avukatlar sanıkları, "Ortada bir suç yok!" diyerek savundu.
HAK ETTİKLERİNİ İSTİYORLAR!
Balcı sanıkları, "Müvekkillerimiz futbolcuların transferlerinde aracılık faaliyetinde bulunmuşlardır ve bu aracılıktan hak ettikleri parayı istemektedirler" sözleriyle savundular.
HUKUKÇULAR: İHSAS-I REY!
Spor hukukçuları, Balcı'nın yaptığının ihsas-ı rey olduğunu söylediler...
Spor hukukçuları Balcı'nın futbolcuları dolandıran sanıkların avukatlığını yapmasının ihsas-ı rey olduğunu söylediler. Hukukçular, "Bu futbolculardan biri yaşadığı bu mağduriyetten dolayı Tahkim'e başvursa, Balcı nasıl bir karar verecek! Bu durum tam bir garabettir" dediler.
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