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    • 14.03.2020 12:55
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    • 14.03.2020 12:55
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    olacak? Süper Lig bu hafta yayın yapacak?

    olacak? Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. yayın yapacak sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü tehdidi ile ilgili açıklamalarda bulunurken maçların şifresiz yayınlanmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki, ? İşte yanıtı…

    Maçlar şifresiz mi olacak? Özdemir'den flaş açıklama...

    Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Corona virüs tehdidine yönelik önlemler spor dünyasında da alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta Bein Sport şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!

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