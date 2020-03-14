Love çalışanlara 100 bin euro verdi

NBA'de Cleveland formasını giyen Kevin Love'den alkışlanacak bir hareket geldi. Love, NBA'e ara verilmesi sonrası kulüp ve salon çalışanlarına 100 bin Euro verdi. NBA'de Cleveland formasını giyen Kevin Love'den alkışlanacak bir hareket geldi. Love, NBA'e ara verilmesi sonrası kulüp ve salon çalışanlarına 100 bin Euro verdi.
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