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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    Love çalışanlara 100 bin euro verdi

    NBA'de Cleveland formasını giyen Kevin Love'den alkışlanacak bir hareket geldi. Love, NBA'e ara verilmesi sonrası kulüp ve salon çalışanlarına 100 bin Euro verdi.

    Love çalışanlara 100 bin euro verdi
    NBA'de Cleveland formasını giyen Kevin Love'den alkışlanacak bir hareket geldi. Love, NBA'e ara verilmesi sonrası kulüp ve salon çalışanlarına 100 bin Euro verdi.

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